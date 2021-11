Covid-19, sono 514 i nuovi contagi in Sicilia. Sale il tasso di positività

Non sono stati registrati nuovi decessi. In aumento i ricoverati sia in degenza ordinaria che in rianimazione

PALERMO, 22 novembre – La situazione epidemiologica da Covid-19 nella nostra Isola fa emergere 514 nuovi contagi e nessuna nuova vittima, mentre risultano in aumento sia i ricoveri (con sintomi e in rianimazione) che l'incidenza.

In particolare, il tasso di positività è salito al 3,6% (poiché le analisi processate sono state 13.927, contro le oltre 22 mila di ieri) e il monitoraggio della situazione negli ospedali segnala un numero di degenti pari a 393 unità; di questi, 352 si trovano nei reparti ordinari e 41 in terapia intensiva. Si attesta a 10.778 unità il numero degli attuali positivi all'infezione, mentre i dimessi guariti sono 118. La ripartizione dei casi rilevati, a livello provinciale, è la seguente: in testa la provincia di Palermo (+175); seguono il Catanese (+174) e Messina (+55). Il Siracusano conta oggi 32 contagi in più, mentre ad Agrigento e in provincia di Ragusa ne sono emersi, rispettivamente, 25 e 24. A Caltanissetta, Enna e Trapani i nuovi positivi sono, rispettivamente, 12, 10 e 7. In tutta la penisola i nuovi casi di positività al coronavirus accertati sono 6.404, su 267.570 tamponi effettuati; il tasso di positività è del 2,3% e le vittime sono invece 70.