L’arcivescovo Pennisi compie 75 anni, gli auguri delle istituzioni cittadine

La ricorrenza coincide con la sua rinuncia all’incarico pastorale per sopraggiunti limiti di età

MONREALE, 23 novembre – Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, ha fatto pervenire un messaggio di auguri all’arcivescovo di Monreale Monsignor Michele Pennisi che oggi compie 75 anni.

“Monsignor Michele Pennisi è un pastore instancabile e solidale – dichiara Arcidiacono – che ci ha dato sempre grande sostegno e incoraggiamento con le sue preghiere e il suo conforto, soprattutto in questi anni, funestati dalla pandemia. Dal 2013, anno in cui si è insediato alla guida dell’arcidiocesi di Monreale, l’arcivescovo Pennisi ha portato avanti grandi progetti culturali per la valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale. Con gratitudine – conclude il primo cittadino, rivolgendosi direttamente al presule – Le rinnovo gli auguri anche per le imminenti festività natalizie con la speranza che possiamo condividere insieme alla comunità monrealese momenti ispirati ai valori spirituali e morali”.

A monsignor Pennisi non ha voluto far mancare la propria vicinanza nemmeno il presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia. "Esprimo i migliori auguri di buon compleanno a sua eccellenza monsignor Michele Pennisi - dice Intravaia - per il suo 75esimo compleanno. La notizia della rinuncia all'incarico pastorale presentata al Papa, come previsto dal diritto canonico per la sopraggiunta età, è una notizia triste per la città di Monreale. Auspichiamo che il Santo Padre procrastini l'accettazione della rinuncia e conceda ancora del tempo alla sua attività pastorale nel nostro territorio, che in questi anni è stata prolifica di frutti e lascerà un segno indelebile nella consapevolezza culturale e civica di tutta la diocesi".