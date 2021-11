Coronavirus, ancora oltre le 500 unità il numero dei contagiati. 16 le vittime

I decessi segnalati nel bollettino odierno sono tutti riconducibili ad altri giorni. Scende all'1,5% il tasso di positività

PALERMO, 23 novembre – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 505 i casi di contagio da Covid-19 riscontrati nella nostra Isola; il tasso di positività è sceso all'1,5% (ieri si attestava al 3,7%) e le 16 vittime comunicate fanno tutte capo ai giorni o alle settimane precedenti.

I siciliani attualmente positivi al coronavirus sono 10.903, di cui 382 ricoverati in degenza ordinaria e 42 in terapia intensiva. Si attesta invece a 364 unità il numero dei dimessi guariti, mentre la provincia più colpita è ancora una volta quella di Catania (+164 nuovi casi); nel Palermitano sono 43 i tamponi risultati positivi. La nostra regione è oggi settima per numero di contagi in tutta Italia, e nell'intera penisola sono stati registrati 10.047 casi di positività, 83 vittime e un tasso di positività pari all'1,4%.