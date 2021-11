Scuola ''Margherita di Navarra'', incontro per la giornata contro la violenza sulle donne

L’istituto scolastico ha organizzato un’iniziativa in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne

MONREALE, 27 novembre – L’istituto comprensivo statale “Margherita di Navarra” ha organizzato, in occasione della giornata del 25 novembre, per gli alunni delle classi terze di Pioppo e San Martino delle Scale un incontro-dibattito sul tema della violenza contro le donne.

Le attività sono state avviate dall’intervento della dottoressa Butera, presidente dell’associazione Mete Onlus, che ha illustrato ai ragazzi i fenomeni del sexting e del revenge porn, e la campagna ''Stop Sexting and Revenge Porn'' inserita all’interno del Programma di Educazione Permanente dedicato alle donne. All’incontro ha partecipato, in qualità di ospite, l’esordiente scrittrice Roberta La Corte, pioppese d’adozione, la quale ha presentato alla comunità scolastica il suo primo romanzo ''Come la marea'', che affronta temi quali le differenze e la violenza di genere, le stereotipie sociali.

L’incontro prosegue le attività di sensibilizzazione e di educazione culturale delle giovani generazioni, fortemente sostenute dalla dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi verso tematiche fondamentali quali la parità di genere, le pari opportunità, la consapevolezza digitale.

Il momento del dibattito, avviato dalla dottoressa Butera, ha permesso agli alunni di esprimere riflessioni personali, di raccontare e condividere con i pari le esperienze, di proporre idee e soluzioni per difendersi dalla dilagante minaccia del web. Condotto, in assetto di circle time, dalle insegnanti delle classi, il dibattito è proseguito facendo emergere le curiosità e i timori degli alunni che, con la loro testimonianza, hanno offerto molteplici spunti su cui continuare il percorso intrapreso.

''Il reato di violenza contro il genere femminile - ha affermato la dirigente scolastica- è una piaga sociale; la scuola ha il dovere di educare al sano esercizio della cittadinanza che si esplica soprattutto attraverso il rispetto verso l’altro; la scuola, in tal senso, assume un ruolo fondamentale: educare alla convivenza civile, anche facendo conoscere gli aspetti più devastanti della società in cui viviamo, stimolare un dibattito aperto e libero, formare al consapevole uso del web, indirizzando i bisogni di conoscenza dei nostri alunni mediante attività come quella che abbiamo voluto proporre alle famiglie. Ringrazio le famiglie- conclude la dirigente- per la fiducia mostrata. I temi affrontati nel dibattito non sono stati certamente semplici, la partecipazione attiva dei nostri alunni ci rende orgogliosi del lavoro svolto''.