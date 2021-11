Monreale, la città delle bravate

In via Pietro Novelli due ragazzi si sfidano a colpi di sacchi... di rifiuti

MONREALE, 27 novembre – Dal caos generato tra le vie del centro la notte che ha visto gli azzurri laurearsi campioni d’Europa al fenomeno del “box wrapping people prank” riproposto ai danni di alcuni anziani passanti, passando dagli atti vandalici che frequentemente registriamo durante le ore notturne nel finesettimana: a turbare la quiete serale, come se non bastasse, un inedito duello a suon di mondezza.

Questo è quanto apprezziamo da un filmato in modalità slow motion, pubblicato da un residente su una pagina social di interesse locale, che riprende due adolescenti intenti a colpirsi, a mezzo di sacchi di rifiuti individuati sulla sede stradale di via Pietro Novelli, la quale, per l’occasione, si presta ad ospitare la tenzone tra vetture sostanti che fungono da scudo. Nel contenuto multimediale, è possibile comprendere quanto l’ingenuità di due ragazzini possa compromettere la pubblica incolumità tra lanci lunghi stile quarterback che potrebbero provocare, frattanto, danni collaterali alle vetrine degli esercizi commerciali o alle vetture presenti. Tutte bravate? A voi l’ardua sentenza.