Presentato ieri il libro ''Palermo Occultata'', guida minima ai luoghi ed esoterici della città

L’iniziativa si è svolta al circolo di cultura Italia

MONREALE, Si è tenuta ieri, al circolo di cultura Italia, la presentazione del libro di Lucia Vincenti “Palermo occultata, guida minima a luoghi misteriosi ed esoterici della città”, edito da Aleph.

Un evento nato da un’idea di Salvatore Porrovecchio, cultore di alchimia ed esoterismo, che ha fortemente voluto la presenza al circolo della professoressa Vincenti. Ad intervenire relatori come Giuseppe Bentivegna, Mariano Genovese e Augusto Cavadi.

Intenso il dialogo e lo scambio tra i vari relatori tutti alla ricerca di verità visibili al cuore piuttosto che agli occhi perché: “Laddove abbiamo parlato apertamente in realtà non abbiamo detto nulla. Laddove, invece, abbiamo scritto in modo cifrato o figurato, abbiamo nascosto la verità” (Rosarium Philosophorum). Il pubblico presente ha voluto proseguire il dibattito con domande e considerazioni relative a un argomento che “coinvolge” e “incuriosisce”.



Un pomeriggio tra simboli e monumenti, tra allegorie e numeri, moderato da Daniela Balsano che ha concluso ringraziando i presenti e in particolar modo l’autrice per averle trasmesso un modo nuovo di osservare e un punto di vista privilegiato.

Sono intervenuti pure il presidente del circolo Italia, Claudio Burgio che ha sottolineato l’importanza di manifestazioni del genere e il sindaco Alberto Arcidiacono sempre pronto a sostenere iniziative che possano contribuire a far crescere e promuovere Monreale.

Dopo aver percorso un viaggio virtuale tra luoghi simbolo della Palermo misteriosa, Salvatore Porrovecchio ha concluso la manifestazione ricordando l’importanza dell’accesso ai monumenti alle persone con disabilità.