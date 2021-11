Coronavirus, 777 nuovi casi e tasso di positività al 3,1% nella nostra Isola

I tamponi processati sono stati 24.785, e ci sono 4 nuove vittime. A Catania boom di nuovi positivi

PALERMO, 28 novembre – Si attesta a 777 unità il numero dei contagi da Covid-19 registrati nella nostra regione nelle ultime ventiquattro ore; le analisi effettuate sono state 24.785 e il tasso di positività è del 3,1%, mentre vengono comunicate 4 vittime in più rispetto alla giornata precedente.

I dimessi guariti sono invece 302 e degli 11.847 attuali positivi alla malattia da coronavirus, 314 sono ricoverati con sintomi e 45 in terapia intensiva. A livello provinciale è Catania il territorio più colpito dell'Isola (con 275 infezioni riscontrate oggi, contro le 153 emerse nel Palermitano). La Sicilia si colloca anche in giornata odierna al sesto posto in Italia per numero di nuovi contagi, mentre in tutta la nazione sono stati accertati 12.932 nuovi casi di positività al Covid-19, 47 decessi e un'incidenza pari al 2,5% (in virtù dei 512.592 tamponi processati).