Aquino, plesso ‘’Leto-Borsellino’’: alunni in Dad per sanificazione dei locali

A comunicarlo è la dirigente Iolanda Nappi attraverso una circolare

MONREALE, 1 dicembre – “Visti alcuni casi di positività nel plesso, sentito l’Usca ed in attesa di eventuali disposizioni di quarantena per alcune classi del plesso, si comunica che a scopo precauzionale le attività didattiche delle classi di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di Primo Grado del plesso in oggetto proseguiranno a distanza dal 29 novembre al 1° dicembre per consentire la sanificazione e la pulizia straordinaria di tutti i locali”.