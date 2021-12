Monreale, bonificata dai rifiuti l’area di via Baronio Manfredi

Lavoro sinergico di associazione “Il Quartiere, il Comune e la ditta Ecolandia. LE FOTO

MONREALE, 1 dicembre – Questa mattina i dipendenti della Ecolandia hanno effettuato un’operazioni di bonifica nella parte posteriore alla cabina dell’Enel sita in via Baronio Manfredi.

L’area, un tempo accessibile, era diventata una discarica a cielo aperto nel mezzo del quartiere Bavera. Dopo anni di incuria, la zona è stata sottoposta a ripristino grazie alla sinergia tra l’associazione “Il Quartiere”, che da cinquant’anni è attiva nella zona, l’amministrazione comunale e la ditta Ecolandia. Grazie all’interessamento dell’assessore Geppino Pupella, l’Ecolandia è intervenuta questa mattina per ripulire la zona. L’intervento, portato avanti da Rosario Valenti, Milazzo Achille, Giovanni Segreto, Giovanni Castellucci e Massimiliano Cangemi, è durato alcune ore, in quanto, oltre al decespugliamento, è stato necessario rimuovere i cumuli di immondizia che si erano stratificati nell’area, diventata ormai un covo per gatti e topi.

“Quando ero piccola – afferma Sofia Rosano, volontaria de Il Quartiere – la zona era uno spazio in cui i bambini potevano giocare e arrampicarsi. Da anni era stata abbandonata all’incuria e utilizzata come discarica. Come associazione Il Quartiere abbiamo voluto impegnarci per rendere nuovamente la zona usufruibile. Grazie alla sinergia con l’amministrazione e la Ecolandia siamo riusciti a renderla uno nuovamente a disposizione del quartiere. Ringraziamo l’assessore Pupella, il coordinatore della Ecolandia Fabio Adimino, Piero Faraci, Ninni Di Salvo dipendente comunale del settore Ville e Giardini e tutti gli abitanti del quartiere che si sono interessati all’iniziativa. L’8 dicembre inaugureremo l’area allestendovi un presepe a grandezza naturale – iniziativa che in passato Sarina Ingrassia, l’ex Presidente dell’associazione, portava avanti ogni anno”.