Un mese fa scompariva Giuseppe Sarrica, imprenditore e commerciante con la passione per la politica e l’automobilismo

Oggi sarà ricordato dai familiari in forma strettamente privata

MONREALE, 3 dicembre – Sarà ricordato oggi, in forma strettamente privata, nel giorno del trigesimo della sua scomparsa, Giuseppe Sarrica, morto un mese fa all’età di 97 anni, imprenditore e commerciante con la passione per la politica e l’automobilismo.

Classe 1924, uomo forte e determinato, ma anche allegro, disponibile e cordiale, Giuseppe Sarrica lo scorso mese dopo una breve malattia è morto confortato dalla sua famiglia. Da giovanissimo, all’età di 13 anni, perchè rimasto orfano, ha dovuto interrompere gli studi per iniziare a lavorare nei settori del commercio e poi anche dell’edilizia.

Negli anni ’60 inizio la sua attività come costruttore, cimentandosi nel campo dell’edilizia. Successivamente negli anni ’70 aprì la prima concessionaria di auto e moto divenendo un punto di riferimento non solo per monrealesi ma per i numerosi clienti che arrivavano da tutto l’hinterland soprattutto per la vendita di vetture FIAT. La sua attività successivamente fu portata avanti dal figlio Francesco, scomparso qualche anno fa, con cui condivideva la sua passione per l’automobilismo. Entrambi, infatti, si cimentarono nelle competizioni sportive di automobilismo, partecipando a numerose gare, che fecero conquistare loro premi e riconoscimenti, in tutta l’Isola. Giuseppe Sarrica, nel corso della sua vita ha anche coltivato l’interesse per la politica e per questo che ricoprì la carica di assessore alla Sanità e di consigliere comunale.