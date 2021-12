Coronavirus, 505 nuovi casi e tasso di positività al 3,4% in Sicilia

Intanto sono state segnalate 113 guarigioni, mentre gli attuali positivi sono 13.703

PALERMO, 6 dicembre – Si attesta oggi a 505 unità il numero dei casi di positività al Covid-19 in Sicilia, su un numero di tamponi pari a 14.969; il dato comunicato dalla Regione si accompagna a quelli sui decessi (+6, di cui 5 risalenti ad altri giorni) e sui dimessi guariti (113 nelle ultime ventiquattro ore).

Il tasso di positività si colloca al 3,4%. Dei 13.703 siciliani attualmente affetti dalla malattia, 317 sono ricoverati in degenza ordinaria (+13) e 45 in rianimazione (+2); sono invece 13.341 quelli per cui è stato disposto l'obbligo di isolamento domiciliare. Catania si riconferma la provincia più colpita (+155 contagi), seguita da Palermo (+107) e dal Messinese (+88). Questa la situazione nelle altre province: 50 a Caltanissetta, 39 a Siracusa, 24 a Trapani, 19 a Ragusa, 13 a Enna e 10 ad Agrigento. In tutta la penisola si contano oggi 9.503 nuovi positivi (su 301.560 analisi processate), 92 vittime e un tasso di positività del 3,1%.