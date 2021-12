Covid-19 in Sicilia, di nuovo in aumento contagi e tasso di positività

Covid-19 in Sicilia, di nuovo in aumento contagi e tasso di positività

Si attesta a 789 unità il numero dei nuovi positivi riscontrati. L'incidenza è invece pari al 4,8%

PALERMO, 9 dicembre – Nelle ultime ventiquattro ore in Sicilia sono stati riscontrati 789 nuovi casi di contagio da SARS-CoV-2 e il tasso di positività ha raggiunto il 4,8% (sulla base dei 16.274 tamponi effettuati); il numero dei dimessi guariti ha toccato quota 253 e sono stati registrate 2 nuove vittime. La Sicilia si trova oggi al sesto posto in Italia per numero di nuove infezioni emerse, dopo Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio e Piemonte.

Delle 14.543 persone attualmente positive al Covid-19 nell'Isola, 339 sono ricoverate con sintomi e 48 in terapia intensiva. Le province che presentano più casi oggi sono Catania (+232) e Messina (+210), mentre nel Palermitano e nel Trapanese se ne contano, rispettivamente, 85 e 60. In provincia di Siracusa sono emersi 57 positivi in più, così come ad Agrigento, mentre a Caltanissetta e Ragusa ne sono stati riscontrati rispettivamente 54 e 34. Nessun nuovo caso in provincia di Enna. Il totale dei contagi riscontrati nella nostra Isola dall'inizio della pandemia si attesta a 330.768 unità, complessivamente sono decedute 7.262 persone e 308.963 sono invece guarite dalla malattia. In tutta la nazione sono stati rilevati 12.527 positivi al coronavirus in più (a fronte di 312.828 analisi processate), 79 vittime e un tasso di positività del 4%.