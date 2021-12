Meteo, domani un’altra giornata di maltempo

Anche per domani la Protezione Civile dirama un bollettino da “allerta gialla”

PALERMO, 10 dicembre – La morsa del maltempo non si attenua nemmeno per la giornata di domani, perlomeno lungo la zona settentrionale della Sicilia. Lo rende noto il bollettino della Protezione civile, che annuncia anche per domani allerta di colore giallo.

“Persistono – si legge nel bollettino – precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento; venti da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, a prevalente componente occidentale. Mareggiate lungo le coste esposte

Le precipitazioni saranno diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli.