Coronavirus, di nuovo più di mille contagi in Sicilia

L’incidenza raggiunge il 4,7%. Delle 6 vittime segnalate, 5 risalgono ad altri giorni

PALERMO, 12 dicembre – Hanno superato nuovamente le mille unità i contagi giornalieri da Covid-19 nella nostra Isola: nelle ultime ventiquattro ore ne sono emersi 1.028, a fronte di 21.717 analisi processate.

Il tasso di positività si attesta al 4,7% e dimessi guariti e decessi sono, rispettivamente, 308 e 6. Di questi ultimi, 5 sono riconducibili a giornate differenti da quella odierna; delle 16.018 persone attualmente affette dal coronavirus, 387 si trovano nei reparti ordinari e 48 in rianimazione.

Questa la ripartizione provinciale delle nuove infezioni: 354 nel Messinese, 186 a Palermo, 177 a Catania, 101 nel Siracusano, 69 in provincia di Trapani, 65 a Caltanissetta, 42 nel Ragusano, 22 ad Agrigento e 12 a Enna. In tutta Italia sono stati rilevati 19.215 casi di positività al virus da SARS-CoV-2 (su 501.815 tamponi effettuati), 66 vittime e un’incidenza del 3,8%.