Piazza Guglielmo II, iniziate le operazioni di assemblaggio dell’albero natalizio ''della solidarietà''

Per questioni logistiche i lavori proseguiranno anche domani. Posizionato intanto il basamento

MONREALE, 13 dicembre - Avviate stamattina le operazioni di assemblaggio dell’Albero della solidarietà, un progetto natalizio lodevole pensato da Emanuela Ferraro che, supportata dall’amica Aurelia Carrubba e dell’assessore Letizia Sardisco, è riuscita nell’intento di realizzare, dopo un anno di lavoro, una struttura importante nonostante le difficoltà del caso.

Allo stato di fatto, presso l’area attigua alla parete della chiesa degli Agonizzanti, interdetta al pubblico per consentire le operazioni di assemblaggio, per questioni logistiche legate alle disposizioni dei mezzi che hanno consentito di trasportare da Vicari (sede della ditta costruttrice, la “Zetazoo srl”) a Monreale i moduli metallici, sono presenti soltanto alcuni degli elementi che costituiscono l’intera struttura in ferro.

Attualmente, gli operai della ditta sono impegnati nei lavori di posizionamento della base cubica dal peso di 2 tonnellate. Successivamente, avverrà l’installazione dell’asse tubolare centrale che collegherà gli spicchi che costituiscono il volume conico dell’opera ingegneristica. I lavori, pertanto, proseguiranno fino a domani e vedranno il completamento dell’assemblaggio.