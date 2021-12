Contrada Barone, dopo il nubifragio l’intervento provvisorio di somma urgenza

La sistemazione definitiva verrà eseguita successivamente. Verrà chiuso solo il tratto adiacente il civico 18

MONREALE, 14 dicembre – L’assessore ai Servizi a Rete del Comune di Monreale Geppino Pupella rende noto che, a causa delle abbondati piogge dei giorni scorsi, si sono verificati dei danni in Ccntrada Barone e il Comune sta intervenendo per la messa in sicurezza dell’arteria.

Ciò al fine di eliminare i pericoli. La sistemazione definitiva verrà eseguita successivamente. Pertanto, si tratta di un primo intervento. Per consentire alla ditta di effettuare gli interventi urgenti di ripristino verrà quindi chiuso al traffico veicolare il tratto nei pressi del civico 18 e verrà posto in tutta la strada il limite di velocità.