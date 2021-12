Coronavirus, sono 1.037 i nuovi casi in Sicilia. La regione è settima per numero di nuovi contagi

Coronavirus, sono 1.037 i nuovi casi in Sicilia. La regione è settima per numero di nuovi contagi

Sono oltre 35 mila le analisi processate. Ancora il Catanese la provincia più colpita

PALERMO, 14 dicembre – La Sicilia, al settimo posto in Italia per numero di nuove infezioni emerse dopo Veneto, Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna e Campania, registra oggi altri 1.037 nuovi positivi al Covid-19; i tamponi processati nel complesso sono stati ben 35.240 e il tasso di positività si attesta al 3%.

Si riscontrano altresì 8 vittime e 627 avvenute guarigioni, mentre i ricoverati sono rispettivamente 474 in degenza ordinaria e 48 in rianimazione; sono invece 16.906 i siciliani attualmente affetti dalla malattia. A livello provinciale i nuovi contagi da coronavirus sono così distribuiti: 252 nel Catanese, 222 a Palermo, 136 ad Agrigento, 117 a Messina, 111 nel Trapanese, 103 nel Siracusano, 49 in provincia di Caltanissetta, 33 a Enna e infine 14 nel Ragusano. In tutta la penisola sono stati rilevati 20.677 contagi in più (a fronte di 776.563 test effettuati), 120 vittime e un tasso di positività del 2,7%.