Dopo il sit-in al liceo Basile-D'Aleo, la ''Settimana dello Studente'' si farà

Dal oggi al 22 dicembre videoconferenze, attività di approfondimento e recupero nel rispetto della normativa anti-covid

MONREALE, 16 dicembre – Dopo la manifestazione di massa, tenutasi lo scorso lunedì proprio all'esterno del plesso scolastico e che ha visto quali protagonisti gli stessi studenti, la notizia è che a partire da oggi, fino a mercoledì 22 dicembre, la ''settimana dello studente'' si farà.

A richiederla erano stati appunto i giovani alunni del plesso Basile-D'Aleo, lamentando nei riguardi del proprio dirigente scolastico Loredana Lauricella poca attenzione nei confronti del programma a lei inoltrato. Da parte sua – come da lei affermato al nostro quotidiano – la preside aveva posto all'attenzione le proprie responsabilità di garante della salute di ogni singolo studente di tutti i plessi (anche San Cipirello e San Giuseppe Jato, ndr), ritenendo come non percorribile la proposta di autogestione – considerata l'emergenza sanitaria – ma dimostrandosi disposta a visionare un programma più accuratamente elaborato e presentato dagli studenti, con attività che si dovessero svolgere insieme a docenti e personale interno alla scuola e auspicando a un ruolo costruttivo della manifestazione.

Obiettivo raggiunto, dunque, da entrambe le parti. La settimana dello studente prevederà che tutte le classi svolgano le attività con i propri docenti e all'interno dell'aula, salvo uscite già programmate. Le ore scolastiche – in sintesi – saranno sfruttate per favorire non soltanto l'arricchimento mediante videoconferenze con relatori esterni o proiezioni di film, ma anche il recupero di valutazioni, argomenti e materie. Nel tentativo dunque di contrastare ogni situazione che possa violare le normative sanitarie, sarà proibito agli alunni di sostare nei corridoi e di partecipare alle attività di altre classi.