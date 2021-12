La professoressa Giovanna Virga, compie cent’anni: i parenti e il comune la festeggiano

Ha insegnato lettere per tanti anni alla scuola media Antonio Veneziano

MONREALE, 16 dicembre – Ha compiuto oggi 100 anni la professoressa Giovanna Virga. Ha insegnato Lettere per molti anni alla scuola media Veneziano, dopo un periodo di docenza nella provincia di Frosinone.

Conseguita una seconda laurea in Legge, aveva iniziato il percorso per diventare notaio, quando, vinto il concorso per docenti, decise di intraprendere la sua lunga carriera nella scuola, accettando di andare a insegnare lontano da casa, sfidando le convenzioni e i pregiudizi del tempo.

Molti i monrealesi suoi alunni e alunne che la ricordano come professoressa rigorosa, autorevole e preparata. A tutt’oggi lei ricorda alcuni tra i suoi alunni, sia quelli bravi e studiosi, che quelli più vivaci e meno inclini allo studio.

Circondata dall’affetto della sorella Ninì, del fratello Giovanni, di nipoti e pronipoti, assistita con cura dalle badanti e seguita amorevolmente dalla dottoressa Emanuela Giovenco, oggi festeggia questo importante traguardo in buone condizioni di salute e di spirito, ironizzando su se stessa per la venerabile età raggiunta. La professoressa ha ricevuto gli auguri del sindaco Alberto Arcidiacono e del consulente Salvo Giangreco che le hanno consegnato la pergamena commemorativa.