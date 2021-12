Coronavirus, 1.368 i nuovi contagi in Sicilia. C'è un'altra persona positiva alla variante Omicron

La donna aveva effettuato doppia vaccinazione e presenta lievi sintomi. A renderlo noto l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza

PALERMO, 18 dicembre – E' stato individuato un secondo caso di positività alla variante Omicron nella nostra Isola: si tratta di una donna già precedentemente vaccinata e dai lievi sintomi, già posta in quarantena presso la propria abitazione. A dichiararlo è l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, tramite un post pubblicato su Facebook.

Razza ha inoltre sottolineato la rilevanza dell'avvenuta vaccinazione, poiché i due soggetti non hanno avuto necessità di ricovero, nonché la tempestività nell'intercettare la nuova variante del coronavirus in soli 5 giorni; l'assessore ha inoltre ribadito l'invito a vaccinarsi. Oggi la nostra regione conta 1.368 nuovi contagiati (su 30.836 analisi effettuate), 10 vittime, 601 dimessi guariti e un tasso di positività del 4,4%; attualmente negli ospedali si trovano 494 ricoverati nei reparti ordinari e 55 in terapia intensiva. Questa la situazione epidemiologica giornaliera nelle province siciliane: a Catania sono stati registrati 351 nuovi casi di positività al Covid-19, a Messina 336, 189 nel Palermitano, 115 nel Nisseno, 110 a Siracusa, 106 ad Agrigento, 89 nel Trapanese, 38 a Enna e 34 nel Ragusano. In tutto il territorio italiano sono stati accertati 28.064 nuovi positivi (a fronte di 697.740 tamponi processati), 123 decessi e un tasso di positività pari al 4%.