Si è spento Giovanni Campanella, storico elettrauto dello Spasimo

Per tantissimi anni ha svolto la sua professione. Aveva 84 anni

MONREALE, 20 dicembre – Si è spento oggi, all’età di 84 anni, Giovanni Campanella, storico elettrauto di quello che oggi si chiama largo padre Pio, ma che per tutti i monrealesi è stato sempre lo Spasimo.

Per tantissimi anni ha svolto la sua professione nell’officina ubicata nello spiazzale sopraelevato, accomodando migliaia di vetture di tanta gente che si rivolgeva a lui per la sua competenza e la sua professionalità. Negli ultimi anni, da quando non esercitava più faceva il nonno a tempo pieno. Lo ricordano la miglia Maria e le tre figlie, Ivana, Rita e Giusy con i rispettivi mariti.

I funerali si svolgeranno domani, alle 11,30 nella chiesa di Santa Teresa di Monreale.

Alla famiglia Campanella le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.