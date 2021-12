Raccolta differenziata al 75%, i complimenti dell’amministrazione comunale e dell’Ecolandia al personale

Il dato è emerso oggi nel corso del tradizionale incontro per lo scambio degli auguri natalizi

MONREALE, 21 dicembre – Tradizionale scambio di auguri natalizi oggi tra l’amministrazione comunale e la ditta Ecolandia, che cura lo smaltimento dei rifiuti nel territorio monrealese. L’incontro è servito pure per fare un attimo il punto sul servizio.

Nei locali dell’Isola Ecologica di via Ponte Parco ad Aquino erano presenti il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore ai Servizi Ambientali Totò Grippi in rappresentanza del Comune, mentre l’Ecolandia era rappresentata dal direttore Salvatore Bonaventura e da Cetti Fragapane, amministratrice unica dell’azienda.



Nel corso dell’incontro, al quale hanno preso parte pure alcuni dipendenti, rappresentati, tra gli altri, dal coordinatore del servizio di raccolta, Fabio Adimino, si è parlato dei risultati ottenuti durante il periodo in cui lo smaltimento è stato affidato alla ditta catanese, sui cui spicca il 75 per cento di raccolta differenziata, recentemente raggiunto. Un’impennata di rilievo, dopo un periodo in cui la crescita percentuale stentava a salire.

Tanto il sindaco Arcidiacono, quanto l’amministratrice Fragapane si sono complimentati con il personale in servizio, per i risultati ottenuti e per la disponibilità mostrata nei confronti dell’utenza, elemento importante per sensibilizzare quest’ultima verso un maggiore rispetto delle regole.