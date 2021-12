Via Venero, un’altra area di sosta a 30 minuti

Obiettivo: evitare le doppie file e facilitare gli acquisti negli esercizi commerciali

MONREALE, 22 dicembre – Da oggi arriva un'altra zona di sosta a 30 minuti. Lo rende noto l'assessore alla Polizia Municipale e Viabilità, Paola Naimi. La zona interessata è quella del lato destro vicino a largo Padre Pio, o come la chiamano i monrealesi, piazza Spasimo.

Oggi il Comune, con il responsabile, Danilo Violante, ha proceduto alla perimetrazione delle aree ed all’installazione della relativa segnaletica.

Subito dopo Natale sarà definita anche la zona di via Aldo Moro. L'auspicio dell’amministrazione Arcidiacono è quello di evitare il più possibile le doppie file che creano ingorghi e facilitare l'acquisto presso le attività commerciali monrealesi senza dovere necessariamente pagare un ticket di 0,50 centesimi.

Aumenteranno anche le zone di sosta per i motocicli che stanno diventando una realtà sempre più in uso all'interno del circuito cittadino da parte di esercenti e residenti. Inoltre, sarà potenziato il controllo nelle nuove aree e in quelle già esistenti così da abituare i cittadini al rispetto delle semplici regole del codice della strada.