Anps Monreale, il bilancio di un altro anno di attività a servizio della comunità

Si chiude un anno ricco di iniziative per l’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Monreale, già pronta per nuove sfide

MONREALE, 27 dicembre – Con l’approssimarsi della fine del 2021 per l’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Monreale è tempo di tracciare il bilancio dell’anno che sta per concludersi.

Da ricordare sono senza dubbio le innumerevoli partecipazioni pubbliche legate alle commemorazioni più importanti dell’anno per la promozione dei valori di legalità e giustizia. Ma il 2021 è stato l’anno della ripartenza sotto diversi punti di vista anche se, come noto, è stato caratterizzato ancora dalla diffusione del contagio da coronavirus. Di fronte a tale fenomeno, l’associazione ha portato avanti la propria missione a beneficio della comunità di Monreale e Palermo, guidata dal presidente Santo Gaziano e dal segretario economo Francesca Mannino insieme con tutto il consiglio direttivo del sodalizio. Obiettivo principale è stato l’impegno a favore dei cittadini della città di Monreale, nella campagna vaccinale presso l’ex chiesa di San Gaetano. L' Anps di Monreale ha attivato un gruppo di dieci unità tra uomini e donne che si sono alternati con turni di mattina e pomeriggio per supportare l’hub vaccinale.

Varie le iniziative che sono state realizzate dall’Anps nell’ambito della solidarietà sociale. Il direttivo dell’Anps di Monreale ha infatti portato avanti l’attività volta a regalare un sorriso in ospedale per rendere meno difficile la permanenza dei piccoli pazienti nei reparti di pediatria. Inoltre sono state attuate raccolte di derrate alimentari per la distribuzione ai cittadini indigenti e, nel periodo natalizio, grazie alla donazione dell’azienda Fiasconaro, sono stati distribuiti 12 panettoni ad altrettante famiglie indigenti.

Tra gli eventi più importanti ricordiamo per la prima volta un ''gemellaggio'' tra l’Anps ed il 4 Reparto Volo della Polizia, che ha avuto come obiettivo quello di promuovere azioni sinergiche e rapporti di collaborazione tra le due istituzioni. L’impegno dell’associazione non è venuto meno neppure sul fronte della protezione civile durante la tappa della Targa Florio a Monreale. In questa occasione, infatti, il gruppo O.D.V., formato dai membri dell’ANPS, ha dato il proprio supporto alla polizia municipale, nonché assistenza ai cittadini presenti alla manifestazione insieme con gli altri enti coinvolti. Nel mese di marzo inoltre è stato attivato un presidio di vigilanza civica da parte dei volontari dell’associazione all’interno del cimitero comunale.

Queste sono solo alcune delle attività portate avanti sul territorio, cui va aggiunta la presentazione del libro ''Squadra mobile'' del professor Alessandro Chiolo presso la Sala ''Domenico Corona'' della caserma Lungaro con la partecipazione di numerosi studenti alla presenza del signor questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, che si è complimentato con l’Anps di Monreale per per la promozione della presentazione di questo libro che consegna ai giovani la memoria delle vittime della mafia. Un anno più che positivo senza dubbio che lascia ben sperare per un nuovo anno che sarà pieno di nuovi impegni.

''Anche per il nuovo anno saremo un avamposto di legalità sul territorio di Monreale - ha dichiarato a MonrealeNews il presidente Santo Gaziano - diverse iniziative già in cantiere saranno realizzate. Colgo l’occasione per augurare a tutta la comunità di Monreale un felice anno nuovo in cui l’Anps non farà mancare il proprio supporto come punto di riferimento per tutto il territorio di Monreale''.