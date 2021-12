Covid-19, 2.087 positivi in più e 20 vittime in Sicilia. Sempre più vicina la zona gialla

Il tasso di positività è in aumento e si colloca all'11,5%. Sono invece 732 i dimessi guariti

PALERMO, 27 dicembre – Supera di nuovo la soglia dei duemila casi il numero dei contagi giornalieri da coronavirus registrati nella nostra Isola: questi sono infatti 2.087, emersi da 18.154 analisi effettuate, e il tasso di positività ha raggiunto l'11,5%.

Il bollettino ufficiale segnala inoltre 20 vittime (tutte da ricondurre agli altri giorni) e un numero di dimessi guariti pari a 732. La zona gialla in Sicilia si fa sempre più vicina: stando a quanto emerge dai dati riguardanti i ricoveri in ospedale, che attualmente sono 657 in regime ordinario e 81 in terapia intensiva, i reparti di rianimazione sono occupati per il 9,4%. La soglia massima di occupazione delle terapie intensive per il passaggio di una regione in zona gialla, lo ricordiamo, è del 10%. Inoltre, rispetto al lunedì della settimana precedente, i contagi risultano essere aumentati per il 243%.

Per il secondo giorno consecutivo la provincia di Palermo risulta prima nell'Isola per numero di nuovi positivi (+606), seguita da Catania (+457), Messina (+299), Agrigento (+250), Siracusa (+165), Ragusa (+131), Caltanissetta (+96), Trapani (+81) ed Enna (+2). A livello nazionale pervengono i seguenti dati riguardanti la situazione epidemiologica: i nuovi casi di positività al Covid-19 sono 30.810, i tamponi processati nelle ultime ventiquattro ore sono 343.968 e il tasso di positività si attesta all'8,9%.