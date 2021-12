Tari, stenta ancora a decollare l’iniziativa Remunero

Solo due gli esercizi che hanno aderito finora. D’Eliseo: “Stiamo passando alla fase di lancio. Incontreremo presto i commercianti”

MONREALE, 28 dicembre – "Tari indietro tutta" è lo slogan del progetto di Remunero pensato per tutti i Comuni italiani che si adeguano alle norme europee per la riduzione della produzione di rifiuti e delle emissioni di CO2.

E adesso anche i cittadini monrealesi possono attivare la card Remunero registrandosi al portale della società che garantisce un premio agli utenti in regola con la tassa sui rifiuti. Attraverso l'applicazione si potrà visualizzare il conto che sarà pari a quanto dovuto annualmente per la Tari. Poi sempre attraverso questo strumento tecnologico si potranno cercare le attività commerciali che hanno aderito al progetto. Al momento, però, sono solo due gli esercenti che hanno provveduto ad accreditarsi, quindi chi volesse iniziare a utilizzare il sistema pensato per incentivare l’economia circolare del territorio deve attendere che le altre attività decidano di sposare l'iniziativa.

"Stiamo passando dalla fase di lancio a quella degli accreditamenti delle attività commerciali - spiega l'assessore alla Gestione Finanziaria e Tributi, Luigi D'Eliseo (nella foto) – alcuni commercianti hanno chiesto come farlo. Quindi sappiamo che c'è un interesse, ma probabilmente il periodo natalizio ha rallentato le adesioni. È chiaro che si tratta di un progetto che dura cinque anni e che è in fase di sviluppo. La procedura degli accreditamenti è un po' più lunghetta. Abbiamo già in programma un incontro con i commercianti per chiarire eventuali dubbi e aiutare chi sta riscontrando difficoltà".

La premialità si traduce in un credito pari a quanto dovuto annualmente per la Tari, versato a tutti gli utenti, sia famiglie che imprese. Basta rispettare tre parametri: essere in regola con il pagamento della Tari, aver conferito correttamente i rifiuti e non aver ricevuto multe di carattere ambientale. In più, per le aziende è previsto uno sgravio fiscale immediato fino a un massimo del 30% dell'incasso. Obiettivo finale è la restituzione al cittadino del 100% della Tari.