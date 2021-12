''Natale in vetrina'', premiati i vincitori dell’edizione 2021

''Natale in vetrina'', premiati i vincitori dell’edizione 2021

La cerimonia oggi a “Casa Cultura” Santa Caterina alla presenza della giunta. LE FOTO

MONREALE, 30 dicembre – “Quando c’è da redigere una graduatoria è logico che ci sia un vincitore, ma in realtà hanno vinto tutto ed a tutti va il ringraziamento dell’amministrazione comunale”. Così l’assessore alle Attività Produttive, Geppino Pupella ha voluto commentare l’esito del concorso “Natale in vetrina”, promosso dal Comune in questo periodo natalizio.

La premiazione è avvenuta oggi al centro Santa Caterina “Casa Cultura”, a margine della conferenza stampa di fine d’anno indetta dal sindaco Alberto Arcidiacono. “La loro dedizione e la passione che hanno messo nell’addobbare le vetrine – ha aggiunto quest’ultimo – sono il più bel risultato”.

Per la cronaca, come abbiamo riportato ieri, a vincere è stato Ernesto Adimino, con l’addobbo del suo punto vendita di frutta e verdura di piazza Emanuele Basile. Al secondo posto Neverland, al terzo Medinilla Flowers.

Tutti i tre gli esercizi commerciali hanno ricevuto una targa in ceramica realizzata dal maestro Gaetano Ferraro. Per tutti gli altri, ai quali è andato il sentito ringraziamento del Comune, ci sarà una pergamena con un attestato di partecipazione. Il vincitore Ernesto Adimino, nel ringraziare l’amministrazione comunale, ha voluto dedicare il premio a suo padre.