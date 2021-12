Covid, è record di nuovi contagi sia in Sicilia, che in Italia

Quasi 4 mila casi nella regione, ben 126 mila nella Penisola

PALERMO, 30 dicembre – In Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono stati diagnosticati 3.963 nuovi casi (ieri erano stati 3.729) con 55.769 tamponi processati (ieri erano 55.631) e un tasso di positività che sale al 7,1%.

In ospedale in Sicilia vi sono al momento 834 persone (36 in più rispetto a rispetto a ieri, quando erano 792), delle quali 742 in area medica (ieri erano 703) e 92 in terapia intensiva (erano 89) con 6 nuovi ingressi. I morti sono stati 17, e il totale delle vittime siciliane del virus sale a 7.498.

Questa, invece, la situazione ne dettaglio delle province: Palermo: 95.456 casi complessivi (765 nuovi casi); Catania: 94.410 (846); Messina: 45.401 (651); Siracusa: 29.705 (280); Trapani: 24.905 (438); Ragusa: 22.411 (204); Caltanissetta: 21.754 (273); Agrigento: 21.479 (364); Enna: 11.604 (260).

I Comuni di Caronia e Santa Lucia del Mela, nel Messinese, e il Comune di Ribera, nell'Agrigentino, saranno in "zona arancione" da domani, venerdì 31 dicembre, sino a mercoledì 12 gennaio (compreso). Lo prevede l’ordinanza firmata ieri sera dal presidente della Regione Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe. La stessa ordinanza ha disposto la proroga della "zona arancione" sino a mercoledì 5 gennaio (compreso) per i Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Gualtieri Sicaminò, nel Messinese.

Le misure restrittive antiCovid sono attualmente in vigore anche in altri otto Comuni: fino al 5 gennaio a Gravina di Catania, Marianopoli (Caltanissetta), Terme Vigliatore e Scaletta Zanclea (Messina). Fino a domani, 31 dicembre, a Butera (Caltanissetta), Fiumedinisi, Milazzo e San Filippo del Mela (Messina). L'ordinanza ha inoltre disposto la proroga dell'efficacia di alcune misure adottate in precedenza, tra le quali quelle che prevedono l'esecuzione di un tampone in porti e aeroporti dell'Isola per chi arriva dai seguenti Stati: Malta, Francia, Grecia, Paesi Bassi, Usa, Germania, Regno Unito, Sudafrica, Botswana, Hong Kong, Israele, Egitto e Turchia.

Record di positivi, frattanto, oggi in Italia sono 126.888 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 98.020. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 156, mentre ieri erano state 136. Sono 779.463 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 104.598 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.981.428 e i morti 137.247. I dimessi e i guariti sono invece 5.064.718, con un incremento di 22.246 rispetto a ieri.

Sono 1.150.352 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.029.429. Il tasso di positività è al 11,03%, in aumento rispetto al 9,5% di ieri. Sono 1.226 (ieri 1.185) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 41 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 134. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.866 (ieri 10.578), 288 in più rispetto a ieri.