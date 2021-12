Parametri non conformi, acqua non potabile a San Martino delle Scale

Dopo i rilievi dell’Asp il sindaco firma l’ordinanza. Consentito solo l’uso igienico-sanitario

MONREALE, 31 dicembre – Non c’è conformità dei parametri dell’acqua imposti per legge a San Martino delle Scale centro e zone limitrofe e pertanto il sindaco Alberto Arcidiacono, per motivi precauzionali e per la tutela della salute pubblica, ha siglato una ordinanza per vietare l’uso potabile dell’acqua in distribuzione.

Il provvedimento è arrivato dopo la verifica effettuata dall’ASP di Palermo, che ha riscontrato il problema. Interessate sono pure la via Regione Siciliana nel tratto di Portella Maietta e Pertanto. È consentito solo ed esclusivamente l’uso igienico-sanitario in attesa che vengano eseguite le verifiche consequenziali.