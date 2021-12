Coronavirus, ancora record di nuovi contagi in Sicilia: sono 5.463

Nell'ultimo giorno dell'anno si registra un nuovo boom di casi, ma a fronte di più di 60 mila tamponi

PALERMO, 31 dicembre – L'ultimo giorno del 2021 presenta un record assoluto di nuovi contagi nella nostra Isola: nelle ultime ventiquattro ore sono state riscontrate 5.463 nuove infezioni, emerse da 62.437 analisi effettuate.

Il tasso di positività si attesta all'8,7% e sono stati segnalati 4 vittime e 839 guariti. Delle 42.582 persone attualmente affette dalla malattia, 847 sono ricoverate con sintomi e 98 in terapia intensiva. Il capoluogo di regione e la relativa provincia contano oggi 1.442 positivi in più; seguono Catania (+1.100), Messina (+771), Siracusa (+452), Enna (+438), Agrigento (+388), Trapani (+383), Caltanissetta (+297) e Ragusa (+208). In tutta la penisola sono stati rilevati 144.243 nuovi casi di positività al Covid-19 (su 1.224.025 tamponi processati, che conducono il tasso di positività all'11,78%) e 155 decessi.