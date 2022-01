Si è spento Salvatore Sorrentino, per tutti era ''Cicciareddu''

Era il titolare della storica macelleria di via Pietro Novelli. Aveva 66 anni

MONREALE, 1 gennaio – Si è spento ieri, all’età di 66 anni, Salvatore Sorrentino, conosciuto da tutti come “Cicciareddu”. Aveva 66 anni ed era appartenente alla storica famiglia di macellai di Monreale.

La notizia, nonostante la giornata festiva, ha molto toccato l’opinione pubblica monrealese, poiché Salvatore Sorrentino, era un uomo molto conosciuto e stimato in paese.

Aveva il suo mestiere nel Dna. Rimasto orfano di madre a sei mesi, “Cicciareddo” cominciò da giovane a coltivare la passione per la professione, da quando il padre, fin da bambino, lo portava con sé e lui così aveva iniziato a conoscere le razze bovine e a coltivare l'amore per il suo mestiere attorno al quale ha costruito la sua vita con grande passione e orgoglio.

Nel 1990 aprì il suo negozio sul corso Pietro Novelli, che ha amato da sempre e fino all'ultimo lavorando con la moglie e il figlio Gianni.

Cicciareddo, come tutti bonariamente, lo conoscevano e chiamavano, era una gran persona perbene, un gentiluomo d’altri tempi, che si distingueva nel mondo del commercio monrealese per la sua gentilezza e la sua signorilità. Era sempre un piacere passare davanti al suo esercizio commerciale della “Varanni” e scambiare due parole con lui, o anche un semplice saluto cordiale, che lui dispensava a tutti, anche e soprattutto a coloro che non erano suoi clienti abituali.

La moglie e i figli ringraziano tutti i clienti e amici e quanti in questo anno hanno dimostrato al loro congiunto il loro affetto e la loro stima.

I funerali si terranno lunedì 3 gennaio, alle ore 10, nella chiesa di San Francesco a Monreale.

Alla famiglia Sorrentino le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.