Coronavirus, 3.964 casi nella nostra Isola. Il tasso di positività balza al 17%

Oltre 60 mila i nuovi contagi in Italia, che emergono insieme a un'incidenza del 21,9%

PALERMO, 2 gennaio – I positivi al Covid-19 riscontrati in Sicilia nelle ultime ventiquattro ore sono meno numerosi di ieri (3.964 nuove infezioni, contro le 5.764 della giornata precedente) ma a fronte di un numero minore di tamponi processati (oggi 22.832, ieri 56.390): il tasso di positività si colloca al 17%, contro il 10% di ieri.

Secondo il bollettino ufficiale, le vittime sono 13 (di cui 9 relative al 31 dicembre), mentre si attesta a 420 unità il numero dei dimessi guariti. I siciliani attualmente positivi al virus da SARS-CoV-2 sono 51.296, di cui 918 in degenza ordinaria e 107 in rianimazione. Questa la ripartizione provinciale dei nuovi contagi: 797 a Catania, 701 nel Palermitano, 604 a Messina, 575 nell'Agrigentino, 404 a Ragusa, 377 nel Trapanese, 313 a Siracusa, 177 nel Nisseno e 16 a Enna; la nostra regione, lo ricordiamo, passerà in giallo da domani. In tutta Italia sono stati accertati 61.046 nuovi contagi da coronavirus (su 278.654 analisi effettuate), 133 vittime e un tasso di positività del 21,9%.