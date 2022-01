Aumentano i casi di positività, ecco come verranno raccolti i rifiuti ''covid''

Il territorio è stato suddiviso in alcune macro-aree

MONREALE, 3 gennaio – Aumentano, purtroppo, i casi di positività su tutto il territorio comunale ed aumenta, parallelamente, il lavoro relativo al recupero dei rifiuti cosiddetti “covid”, che, come prevede la legge, devono essere smaltiti in maniera differente, secondo delle precise modalità.

Per far fronte a queste difficoltà, la Ecolandia, l’azienda che gestisce il servizio per conto del comune di Monreale, ha predisposto un piano operativo, per facilitare il lavoro, suddividendo il territorio in alcune macro-aree.

In base a questa suddivisione, il ritiro verrà effettuato nel modo seguente:

LUNEDI’: Monreale bassa, Circonvallazione, Aldo Moro, Biagio Giordano, via della Repubblica, zona campo sportivo, Carmine, Carrubbella, Ciambra, via Venero, corso Pietro Novelli.

MARTEDI’: Monreale alta, via Antonio Veneziano, via Pietro Novelli (alta), quartiere Bavera, San Vito, via Regione Siciliana fino al Cres.

MERCOLEDI’: Aquino, Cavallacci, Villaciambra, via Mulini.

GIOVEDI’: San Martino delle Scale, via Regione Siciliana dal Cres in poi.

VENERDI’: Pioppo, Pezzingoli fino a Giacalone.

SABATO: Grisì.

Nei prossimi giorni la Ecolandia provvederà a potenziare il servizio, istituendo una squadra di raccolta in più.