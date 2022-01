Interventi di riqualificazione alla parrocchia Santa Teresa: lavori su pavimentazione e infiltrazioni al piano sottostante la chiesa

Il progetto stima una spesa di circa 300mila euro, frattanto nominato anche il responsabile

MONREALE, 5 gennaio – E' stata pubblicata nella giornata di ieri la delibera dirigenziale riguardante la nomina del RUP (responsabile unico del procedimento, ndr) per il progetto di riqualificazione della parrocchia di Santa Teresa.

L'atto – a firma del dirigente Maurizio Busacca – esplicita l'assunzione, da parte dello stesso dirigente, delle funzioni di responsabile, impegnato dunque nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, proposti proprio dall'ente di culto ''Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù'', avente come rappresentate legale il parroco don Innocenzo Bellante. Nello specifico i lavori interesserebbero il piano sotto l'edificio della parrocchia, in passato impiegato a scopo ludico e ricreativo con la presenza di palestre, sale adoperate per attività di danza o altro. E' proprio in questi locali, infatti, che sarebbe necessaria l'opera di riqualificazione del pavimento e di risoluzione di alcune infiltrazioni d'acqua. Per i lavori è già presente un progetto, redatto dall'ingegnere Annalisa Agrusa, che prevede una spesa complessiva di 300mila euro.