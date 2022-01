Covid-19, a Monreale il numero dei positivi si aggira attorno alle 190 unità

Lo ha dichiarato a MonrealeNews il primo cittadino Alberto Arcidiacono

MONREALE, 5 gennaio – "Attualmente siamo sulle 180, 190 persone positive alla malattia. Si tratta di una disamina a occhio e croce, data la difficoltà a ottenere dati giornalieri sull'andamento della situazione epidemiologica a Monreale".

Si è espresso così il sindaco Alberto Arcidiacono, a proposito del galoppare dei contagi da coronavirus nella nostra comunità. "Ricoverati in ospedale sono a oggi 4 soggetti non vaccinati, mentre tutti gli altri positivi posti in isolamento domiciliare versano in discrete condizioni. Purtroppo" - ha aggiunto il primo cittadino - "il bilancio preciso dei positivi non si riesce a fare perché i casi che ci vengono segnalati pervengono ogni giorno tutti insieme".