Firmato l’accordo con l’Amat, domani tornano le corse del 389

Un accordo tra le parti ha consentito di compensare i crediti reciproci vantati

MONREALE, 5 gennaio – Sarà riattivato domani mattina il servizio di collegamento tra Monreale e Palermo effettuato dalla linea 389 dell’Amat. Stamattina un incontro chiarificatore tra l’amministrazione comunale, l’azienda trasporti e l’Organismo Straordinario di Liquidazione ha reso possibile il ripristino delle corse.

Il problema si era presentato con l’inizio del nuovo anno, quando era emerso il problema del credito vantato dall’Amat per circa 100 mila euro, relativo al 2020. Al tempo stesso, però, il comune risultava creditore nei confronti dell’azienda di via Roccazzo per circa 2,3 milioni di euro, derivanti da una sentenza già passata in giudicato.

Proprio per questo motivo il sindaco Alberto Arcidiacono aveva chiesto di effettuare una sorta di compensazione, per evitare movimenti di denaro, difficili da attuare e oltretutto anche superflui, alla luce del debito reciproco. Di fronte a questa soluzione si erano in un primo momento mostrati poco disponibili i componenti dell’Osl, l’organismo prefettizio istituito dopo la dichiarazione dissesto del comune, avvenuta nel 2018.

Le interlocuzioni di questi giorni, però, hanno permesso di superare le difficoltà emerse inizialmente e di firmare, quindi, il rinnovo della convenzione.

Da domani, pertanto, il 389 tornerà a far capolinea in piazzale Vittorio Veneto, a ridosso del “Boccone del Povero” e collegare quindi Monreale con piazza Indipendenza a Palermo. “Sono moto soddisfatto di questo accordo – afferma il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono – che restituisce un importante servizio ai monrealesi ed ai turisti e oltretutto permette alla nostra cittadina di essere collegata al capoluogo attraverso il servizio pubblico. Ringrazio i vertici dell’Amat ed i componenti dell’Organismo Straordinario di Liquidazione per aver consentito il superamento delle problematiche che avrebbero gravato soltanto sulla popolazione”.