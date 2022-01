Coronavirus, 12.425 nuovi casi e tasso di positività al 27% in Sicilia

Oltre 45 mila i tamponi effettuati, in aumento ricoveri e vittime

PALERMO, 8 gennaio – Il tasso di positività al coronavirus nella nostra Isola risulta in calo rispetto a ieri: si attesta infatti al 27% ed emerge dalle 12.425 nuove infezioni riscontrate; i tamponi processati sono stati 45.921.

Ieri la situazione epidemiologica in Sicilia presentava 9.248 casi e un tasso di positività del 32%. Secondo quanto contenuto nel bollettino ufficiale, risultano in aumento sia le vittime (+24, comunque da attribuire ad altri giorni) che i ricoveri ospedalieri (1.187 in tutto, di cui 137 in terapia intensiva), mentre gli attuali positivi al Covid-19 nella nostra Isola sono 99.551.

Risulta alto anche il numero dei dimessi guariti (+1.234) e la ripartizione provinciale dei nuovi contagi è la seguente: 2.737 a Catania, 2.439 a Palermo, 1.803 a Messina, 1.472 a Siracusa, 1.374 a Ragusa, 897 nel Trapanese, 698 nel Nisseno, 647 nell'Agrigentino e 338 a Enna. In tutta Italia sono stati rilevati 197.552 positivi al coronavirus in più (su 1.220.266 analisi effettuate), 184 decessi e un tasso di positività del 16,2%.