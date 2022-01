Attività socio-assistenziali, pubblicato l’avviso per il ''Piano di zona 2021''

Russo: “I soggetti interessati dovranno esprimere la manifestazione d’interesse”

MONREALE, 11 gennaio – Parte il cosiddetto “Piano di zona 2021”, quello cioè al quale dovranno aderire tutti i soggetti interessati a prestare il loro servizio di carattere socio-assistenziale rta le attività del settore condotte dal distretto socio-sanitario 42, che, oltre a Palermo (comune capofila), comprende anche Monreale ed altri centri della provincia.

A tale scopo, pertanto, il Comune di Monreale (Settore Servizi Sociale (ha pubblicato sul proprio sito istituzionale (www.comune.monreale.pa.it) l’avviso pubblico per la partecipazione alla fase di co-programmazione. Lo rende noto l’assessore ai Servizi Sociali Sandro Russo (nella foto).

L’amministrazione Arcidiacono, attraverso questo progetto, intende promuovere l’adesione della rete locale dei soggetti di terzo, quarto settore, parti sociali per garantire la partecipazione attiva alla programmazione sociale del distretto per il triennio 2021/2023, in un’ottica di condivisione, rispetto delle reciproche funzioni e competenze e in sinergia tra i diversi attori territoriali.

“Il nostro obiettivo – dichiara l’assessore Russo –è quello di avviare e co-costruire un percorso di riflessione che porti alla definizione di interventi innovativi e di servizi sperimentali in grado di modularsi in modo complementare alle caratteristiche socio-territoriali del contesto di riferimento. Invitiamo i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse e disponibilità alla partecipazione attraverso la compilazione di un allegato scaricabile dal sito che dovranno inviare alla pec: personefragili@cert.comune.palermo.it, entro e non oltre il giorno 25 del mese di gennaio 2022”.