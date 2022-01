Niente più ''cascate'' in via Cretazze, risolto il guasto alla condotta idrica

Stamattina l'intervento degli operai che hanno provveduto a risolvere il disagio

MONREALE, 12 gennaio – Alla fine i residenti possono senz'altro rasserenarsi. Dopo più di qualche settimana e ''migliaia di metri cubi di acqua potabile persi'' – così lamentavano nel nostro precedente articolo – la situazione sembra infatti rientrata.

Il guasto alla condotta idrica che stava letteralmente allagando un consistente tratto di strada in prossimità del ponte – oggetto solo questa estate di un importante intervento di messa in sicurezza – adesso può dunque dirsi risolto. Come da noi raccontato in un nostro precedente intervento, sospinto dalle segnalazioni degli stessi residenti, la problematica si era presentata una prima volta nel corso dei mesi estivi. Purtroppo però, dopo aver retto almeno fino all'inverno, l'acqua era tornata a scorrere copiosamente qualche giorno prima delle festività natalizie.

Da qui gli ovvi disagi: un fiume d'acqua perennemente in discesa lungo la strada, che aumentava la propria portata con le piogge e che ventiquattro ore su ventiquattro rendeva la carreggiata poco sicura da percorrere. Residenti e utenti avevano a quel punto risollevato le proprie voci, chiedendo che si risolvesse in tempi più o meno brevi. Seppur con qualche settimana ''di ritardo'' dunque, proprio stamattina – con tutti gli strumenti necessari – gli operai hanno provveduto a risolvere il guasto alla condotta idrica.