Monreale, più di 180 nuovi positivi al covid in soli due giorni: il totale sale a 400

Fortunatamente, però, gli ospedalizzati sono soltanto tre

MONREALE, 13 gennaio – Sembra non volersi arrestare l’aumento dei positivi al covid a Monreale, così come, d’altronde, tutti i centri dell’Isola. La variante Omicron ha fatto schizzare molto in alto la curva dei contagi, portandola a livelli decisamente elevati.

Secondo i dati ufficiali, forniti dalla Città Metropolitana di Palermo, negli ultimi due giorni, in pratica martedì 11 e ieri (mercoledì) 12 gennaio, l’aumento è stato di ben 186 unità, facendo arrivare il totale degli attualmente positivi a circa 400 (perlomeno quelli censiti).

A fronte di questo dato allarmante, però, va registrato come le condizioni generali dei contagiati non siano gravi, tanto che gli ospedalizzati sono soltanto tre. La stragrande maggioranza dei positivi, invece, parrebbe affetta da una semplice forma di raffreddore, senza altre particolari sofferenze, tanto da non destare eccessive preoccupazioni. Particolare, questo, che fa ben sperare per una loro prossima negativizzazione.