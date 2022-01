Coronavirus, in Sicilia 8.521 contagi e tasso di positività al 17,9%

Oltre mille i dimessi guariti, mentre le vittime sono 37. Palermo in testa per numero di nuovi casi

PALERMO, 16 gennaio – Scende ancora il numero dei nuovi positivi al virus da SARS-CoV-2 nella nostra Isola: oggi se ne contano 8.521, riscontrati a fronte di 47.578 tamponi processati (risulta in calo anche il tasso di positività, che si attesta al 17,9%).

Le vittime segnalate sono 37 e di queste una soltanto è attribuibile alla data odierna; i dimessi guariti sono ben 1.136, mentre gli attuali positivi hanno raggiunto quota 173.689. Di questi, 1.348 sono ricoverati in degenza ordinaria (+17 rispetto alla giornata precedente) e 168 in terapia intensiva (+11).

E' questa la ripartizione provinciale dei nuovi contagi da coronavirus: 2.394 a Palermo, 2.354 nel Catanese, 791 a Siracusa, 703 nel Ragusano, 609 ad Agrigento, 581 nel Messinese, 510 a Caltanissetta, 421 nel Trapanese e 158 a Enna.

La situazione epidemiologica in Italia ha fatto emergere, nelle ultime ventiquattro ore, 149.512 nuovi positivi al Covid-19 (intercettati su 927.846 analisi condotte), 248 vittime e un'incidenza pari al 16,1%; i ricoveri ordinari e in rianimazione sono, rispettivamente, 18.719 e 1.691 in tutto il Paese.