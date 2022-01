Covid: poco più di quattromila nuovi casi in Sicilia, ma aumentano i ricoveri

L’isola al nono posto tra le Regioni d’Italia per numero di nuovi contagi

PALERMO, 17 gennaio – Sono 4.037 i positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Un dato che risente del calo dei tamponi effettuati nella giornata di ieri, ma che denota per il quinto giorno consecutivo come i contagi siano in discesa nell’Isola.

Purtroppo però i ricoveri continuano a crescere e anche tanti mettendo sempre più sotto pressione gli ospedali. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, in Sicilia nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 4.037 nuove infezioni da SARS-CoV-2 (su 24.549 tamponi) e sono state comunicate dalla Regione siciliane altre 23 vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 8.521 (a fronte di 47.578 tamponi) e i decessi 37.

A livello nazionale, la discesa dei contagi porta la Sicilia al nono posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Emilia Romagna (+11.189), Lombardi (+9.883), Piemonte (+9.564), Campania (+9.370), Puglia (+6.652), Lazio (+6.447), Veneto (+6.381) e Toscana (+5.626), tutte regioni che hanno comunque eseguito anche più del doppio dei tamponi processati dal nostro sistema sanitario.

A livello regionale, oggi è la provincia etnea quella che fa registrare il maggior numero di focolai attivi e anche di nuovi casi (è l'unica che viaggia a 4 cifre), seguita dalla provincia palermitana. Ecco la distribuzione degli 4.037 casi odierni provincia per provincia.

Catania: 1.059; Palermo: 983; Siracusa: 589; Trapani: 454; Ragusa: 281; Caltanissetta: 201; Messina: 197; Agrigento: 189; Enna: 84.

Sul fronte ospedaliero, come detto, i ricoveri non accennano invece a diminuire, anzi. Dei 176.754 attualmente positivi, 175.192 sono in isolamento domiciliare, 1.392 sono ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 1.348, quindi ben 44 in più), 170 sono ricoverati gravi in Terapia intensiva (ieri erano 168) con 15 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 25). I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 949, mentre con gli ultimi 23 decessi le vittime siciliane della pandemia sono arrivate a 7.938.