Grisì, 800 mila euro per riqualificare l’ex baraccopoli

Col finanziamento della Regione un progetto per realizzare un parcheggio, un parco giochi e strutture sportive

MONREALE, 19 gennaio – Finanziato un progetto da 800 mila euro circa per la riqualificazione dell’area ex della Baraccopoli di Grisì grazie alla progettazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. A darne notizia l’assessore ai servizi a rete Geppino Pupella, che ha ringrazia l’architetto Piero Albanese che in tempi celeri ha redatto il progetto.

Questo prevede la realizzazione di una piazza con parcheggio annesso, un parco giochi e una area per attrezzature sportive ovvero un campetto di calcio a cinque e due campetti di padel.

L’assessore Pupella ha espresso soddisfazione per la riuscita del progetto che, come afferma: “è stato reso possibile grazie all’attenzione sul nostro territorio del Presidente della Regione Nello Musumeci”. Un intervento destinato ad un investimento di rigenerazione urbana della frazione di Grisì che ha l'obiettivo di ridurre fenomeni di marginalizzazione sociale, nonché migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

“Si concretizzano interventi decisivi per cambiare le sorti del nostro territorio - dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono - .Questo nuovo finanziamento ottenuto dal Comune darà alla comunità di Grisì , dopo decenni, strutture sportive che fino ad oggi sono mancate”.

“Oggi è un giorno importante per la nostra frazione – hanno aggiunto i consiglieri Giulio Mannino e Antonella Giuliano. – Finalmente si riapre un capitolo da tempo non letto: quello dei finanziamenti per il Belìce. E per questo non possiamo che essere grati al governo regionale per l’attenzione mostrata verso il nostro territorio e in particolare al nostro sindaco Alberto Arcidiacono, al presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e all’assessore Geppino Pupella ai quali va la nostra più totale gratitudine per essersi attivati e aver conseguito questo importante risultato”.