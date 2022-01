Si è spento Isidoro ''Doro'' Lo Piccolo, per trent’anni preside dell'Istituto professionale per l'Agricoltura di Palermo e San Giuseppe Jato

Se lo è portato via una breve malattia contro la quale ha combattuto fino all'ultimo. Aveva 83 anni

MONREALE, 19 gennaio – Si è spento Isidoro Lo Piccolo, conosciuto da tutti come Doro. Per un trentennio preside dell'Istituto professionale per l'Agricoltura di Palermo e San Giuseppe Jato. Con lui si sono formati generazioni di monrealesi e giovani del comprensorio, avviati oltre che alla formazione tecnico-professionale, alla passione per la natura e i frutti che ci dona.

Fiaccato da una brevissima malattia contro la quale ha combattuto, convinto di poterne aver la meglio, così come era abituato nei confronti delle difficoltà della vita. Si è dovuto arrendere, circondato dall'affetto della moglie Franca, delle figlie Romina, Gisella e Sandra e dei cinque nipoti, Roberta, Gabriele, Alberto, Andrea e Giada. Le esequie si svolgeranno domani alle 15, presso la chiesa di San Castense.

Alla famiglia Lo Piccolo le condoglianze più sentite da tutto lo staff di Monreale News.