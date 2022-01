Riequilibrio di bilancio: soddisfazione sì, ma il difficile viene adesso

“Determinante il lavoro svolto dal dirigente Ignazio Tabone”

MONREALE, 20 gennaio – “Esprimo davvero grande soddisfazione per il risultato raggiunto ieri, con il quale si va verso il riequilibrio di bilancio stabilizzato e che consente ai cittadini monrealesi di guardare con rinnovata fiducia al proprio futuro”. Lo afferma Silvio Russo, segretario cittadino del Partito Democratico”.

“Credo che sia doveroso – aggiunge Russo – riconoscere il lavoro svolto egregiamente dal dottor Ignazio Tabone, principale artefice di questo risultato, il cui lavoro è stato determinante per raggiungere il difficile traguardo del riequilibrio. La sua opera attenta di taglio del 20% che ha saputo apportare con competenza alla spesa comunale, ha dato i frutti che sono sotto gli occhi di tutti.

Detto questo, però – dice ancora il segretario del Pd, che ribadisce come il partito abbia condiviso le scelte dell'amministrazione comunale – occorre aggiungere come il difficile venga adesso, perché a partire da ora è importantissimo mantenere la cinghia stretta e prestare sempre la massima attenzione per evitare di incappare nuovamente in pericolosi stati di default da cui sarebbe difficilissimo uscire. Sono certo, in proposito, che il nuovo dirigente Bevilacqua saprà fare egregiamente il suo lavoro”.