Covid, Speranza firma l’ordinanza: la Sicilia diventa ''arancione''

Oggi 7.418 nuovi casi. Il tasso di positività scende al 15,7 %

PALERMO, 21 gennaio –La Sicilia passa in zona arancione insieme ad Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Lo ha deciso il Ministro della Salute, Roberto Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, firmando una nuova ordinanza che prevede anche il passaggio di Puglia e Sardegna in giallo.

Frattanto, in Sicilia sono 7.418 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 46.999 tamponi processati. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.997. Il tasso di positività scende al 15,7 % ieri era al 18,4%. L’isola è al nono posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 32.677 casi. Gli attuali positivi sono 202.439 con un aumento di 5.422 casi. I guariti sono 1.970 mentre le vittime sono 26 e portano il totale dei decessi a 8.113. Sul fronte ospedaliero sono 1.587 ricoverati, con 14 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 170, lo stesso numero rispetto a ieri e degli ultimi quattro giorni.