''Meritate una lode per ciò che fate ogni giorno, senza risparmiarvi''

Il giorno dopo il termine dell'ultima campagna vaccinale al San Gaetano, la lettera di un cittadino indirizzata a personale sanitario e Protezione civile

MONREALE, 22 gennaio – Ha voluto lasciarla proprio all'ingresso dell'hub, a testimonianza sincera che quanto fatto in questi giorni di lavoro e di impegno - profuso da organizzatori e personale – non può affatto passare inosservato.

E' questa, in sintesi, la summa del bel messaggio che un cittadino ha voluto indirizzare a chiunque si sia speso ''con devozione e spirito di sacrificio – così scrive - per persone e per bambini in cerca di protezione da questo brutto virus che ci ha sconvolto la vita''. Che il VaccinTour, la campagna itinerante del commissario all'emergenza Renato Costa, nella sua tappa monrealese, si sarebbe rivelato un successo era facilmente intuibile già dall'elevatissimo numero di adesioni da parte della cittadinanza che aveva portato lo stesso primo cittadino Alberto Arcidiacono a richiedere un'ulteriore giornata vaccinale, nonostante le sole due inizialmente previste. Nelle giornate di martedì 18, mercoledì 19 e infine anche venerdì 21 gennaio ad essere inoculate presso l'hub allestito, come di consueto ormai, presso l'hub San Gaetano sono state ben 2100 dosi di siero Moderna e Pfizer, per tutte le prime, seconde e terze dosi.

Un risultato che certamente fa apparir un po' più rosea la percentuale di vaccinati nel territorio monrealese, grazie a una media giornaliera pari a 700 vaccinazioni, ma che deve il suo successo – come testimoniato dal messaggio – anche e soprattutto alla disponibilità del personale impiegato in ogni angolo della struttura, dalla protezione civile, al personale sanitario, ai medici, alla Croce Rossa, ai volontari. ''Meritate una lode – prosegue l'autore del breve biglietto affisso fuori dall'hub – per ciò che fate tutti i giorni senza risparmiarvi, probabilmente togliendo tempo alle vostre famiglie o alle vostre attività personali, mettendo anche a rischio la vostra salute o addirittura la vita per persone che nemmeno conoscete.

''Chissà quante persone hanno avuto bisogno di aiuto per compilare moduli, bisogno di essere rassicurati con mille domande e voi siete stati pronti a dare sostegno morale e aiuto. ''La persona generosa prospererà e chi ristora altri sarà lui stesso ristorato'' (Proverbi 11.25). Ho pensato a voi quando ho letto questa scrittura della Bibbia. Anche se a molti potrebbe passare inosservato il vostro faticoso lavoro – conclude – il nostro Creatore non dimenticherà i vostri sacrifici e l'amore che mostrate tutti i giorni per il prossimo. Io e la mia famiglia vi ringraziamo di cuore''.