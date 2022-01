Covid-19, più di 7.500 nuovi casi e 44 vittime nella nostra Isola

Il conteggio dei decessi, come di consueto, si rifà ai giorni precedenti. Scendono i ricoveri

PALERMO, 22 gennaio – Si aggira di nuovo attorno alle 7.500 unità il numero dei nuovi positivi al coronavirus: ieri erano stati 7.418, oggi sono 7.508, riscontrati a fronte di 43.258 analisi effettuate.

Il tasso di positività si attesta al 17,3% (ieri era al 15,8%) e le 44 vittime segnalate dal bollettino non sono riconducibili alla giornata odierna. Si registra invece un leggero calo dei ricoverati in ospedale (rispettivamente, 1.413 in degenza ordinaria e 160 in terapia intensiva, con 4 e 10 ricoverati in meno).

A livello provinciale i nuovi contagi sono 1.839 a Catania, 1.518 a Palermo, 945 a Messina, 808 a Siracusa, 754 a Ragusa, 622 ad Agrigento, 489 a Caltanissetta, 413 a Trapani e 120 a Enna. Questa è invece la situazione epidemiologica in tutta la penisola: nelle ultime ventiquattro ore sono emersi 171.263 nuovi contagi da Covid-19, 333 vittime e un tasso di positività del 16,4%.