Coronavirus, calano i nuovi casi di positività in Sicilia: sono 5.394

Il tasso di positività scende al 15,4%, mentre le vittime sono 24. In lieve aumento i ricoveri

PALERMO, 23 gennaio – Tornano a calare i nuovi contagi da Covid-19 nella nostra Isola: nelle ultime ventiquattro ore ne sono emersi 5.394 (a fronte di 34.922 analisi effettuate tra tamponi molecolari e test rapidi) e il tasso di positività si attesta al 15,4%.

Il bollettino regionale comprende anche un numero di vittime pari a 24 e 1.007 dimessi guariti. Delle 212.178 persone attualmente positive al coronavirus in Sicilia, 210.588 sono state poste in isolamento domiciliare, 1.426 sono ricoverate nei reparti ordinari (+13) e 164 si trovano in terapia intensiva (+4). La nostra regione si colloca al nono posto in Italia per numero di nuovi contagi, dopo Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Campania, Toscana, Piemonte e Puglia.

A livello provinciale i nuovi positivi sono distribuiti come segue: 1.414 a Catania, 1.020 nel Palermitano, 711 a Ragusa, 579 nel Siracusano, 547 a Messina, 364 nell'Agrigentino, 362 a Caltanissetta, 344 nel Trapanese e 53 a Enna. In tutta Italia la situazione epidemiologica riferita alla giornata odierna presenta 138.860 casi di positività al Covid-19 (su 933.384 tamponi effettuati), 227 vittime e un tasso di positività pari al 14,9% (ieri era al 16,4%).