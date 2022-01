Coronavirus, nella nostra Isola 7.516 contagi in più e 71 vittime

Dall'inizio della pandemia sono 8.285 i decessi registrati. Risale il tasso di positività

PALERMO, 25 gennaio – Nelle ultime ventiquattro ore è stato riscontrato un nuovo aumento dei contagi da Covid-19 rispetto alla giornata precedente: questi sono infatti 7.516 (ieri erano stati 3.629) e risulta in risalita anche il tasso di positività (che oggi si attesta al 17,9%, mentre ieri era del 13,9%).

Sul fronte dei tamponi processati, in giornata odierna sono stati 41.955 (contro i 26.096 di quella precedente). A preoccupare è il numero di vittime (+71), il più alto dall'inizio della pandemia e che conduce il numero complessivo dei decessi avvenuti in Sicilia per complicazioni da coronavirus a 8.285. Minimo il calo dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva (-6, 158 in tutto), mentre i degenti in quelli ordinari sono 1.464 (con un incremento pari a 3 unità).

La situazione epidemiologica a livello provinciale presenta 1.640 nuovi positivi a Catania, 1.461 a Palermo, 916 a Ragusa, 857 a Messina, 832 a Siracusa, 702 ad Agrigento, 569 a Caltanissetta, 420 a Trapani e 119 a Enna. Si accerta un nuovo aumento delle infezioni da Covid-19 in tutta Italia: queste sono 186.740, emerse da 1.397.245 analisi effettuate, mentre i decessi sono stati 468. Il tasso di positività è del 13,3% mentre gli attuali positivi in tutta la penisola sono 2.689.166, di cui 20.027 ricoverati con sintomi e 1.694 in rianimazione.